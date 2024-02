Popp vor Olympia-Showdown: "Unser Gesicht wahren"

Aus Sicht von Alexandra Popp steht im Endspiel um Olympia für die deutschen Fußballerinnen weit mehr als das Paris-Ticket auf dem Spiel. „Wir wissen, um was es geht - nicht nur Olympia, sondern auch ein Stück weit darum, das eigene Gesicht zu wahren, das ist uns bewusst“, sagte die Kapitänin vor dem kleinen Finale der Nations League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in den Niederlanden.