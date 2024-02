Schult zur Bundestrainer-Frage: "Egal, ob Frau oder Mann"

Almuth Schult hat klare Vorstellungen vom künftigen Bundestrainer der deutschen Frauen-Auswahl. "Wir brauchen jemanden, der die Mannschaft gut lesen kann, der einen positiven Einfluss wie Horst Hrubesch hat. Es kommt überhaupt nicht auf das Geschlecht an oder, was jemand schon geleistet hat", sagte die langjährige DFB-Torhüterin am Mittwoch dem SID bei der SPOBIS Conference in Hamburg.