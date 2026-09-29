Bundestrainer Christian Wück nominiert einen 24-köpfigen Kader für den Start in die WM-Saison gegen Australien und Japan.

Wieder mit Giulia Gwinn und trotz des Dopingtest-Wirbels auch Laura Freigang, aber ohne Ann-Katrin Berger starten die deutschen Fußballerinnen in die WM-Saison.

Kapitänin Gwinn ist nach überstandener Schulterverletzung wieder an Bord, Freigang kehrt für die Härtetests gegen Australien und Japan in Karlsruhe und Bremen (9./13. Oktober) ebenfalls in das Aufgebot von Bundestrainer Christian Wück zurück.

WM-Casting: Berger pausiert, Baum debütiert

Stammtorhüterin Berger (35/Gotham FC) legt hingegen in Absprache eine Pause bei den beiden anstehenden Länderspielen ein. Eine erste Chance im Casting für die WM 2027 in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) erhält Offensiv-Youngster Lisa Baum (19) vom FC Arsenal. Zurück im Kader sind zudem Bibiane Schulze Solano, Franziska Kett, Cora Zicai sowie Laura Dick als Ersatztorhüterin.

In der Abwehr fällt das erfahrene Duo Kathrin Hendrich und Rebecca Knaak verletzt aus, im Sturm befindet sich Nicole Anyomi noch im Aufbautraining. Elf Spielerinnen des 24-köpfigen Kaders sind mittlerweile bei ausländischen Klubs aktiv.

Doping-Ärger: Freigang droht Sperre

Die Frankfurterin Freigang hatte Wück zum Abschluss der WM-Qualifikation zuletzt nur auf Abruf nominiert. Ihr droht eine Sperre, denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) prüft seit Anfang Juni mögliche Verstöße der Offensivspielerin gegen Anti-Doping-Bestimmungen. Sie soll es dreimal innerhalb eines Jahres versäumt haben, ihren aktuellen Aufenthaltsort für den Fall von Dopingkontrollen korrekt anzugeben.

„Mit Australien und Japan treffen wir auf zwei qualitativ sehr gute Gegner“, betonte Wück mit Blick auf die anstehenden Heimspiele. „Genau solche Spiele brauchen wir, um die Mannschaft weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte einzuleiten.“ – Der Kader im Überblick:

DEINE MEINUNG

Wolfsburg dominiert die Abwehrreihe

Tor: Laura Dick (TSG Hoffenheim), Stina Johannes (VfL Wolfsburg), Ena Mahmutovic (Bayern München)

Abwehr: Giulia Gwinn, Franziska Kett (beide Bayern München), Sophia Kleinherne, Camilla Küver, Janina Minge (alle VfL Wolfsburg), Marie Müller (Portland Thorns FC), Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao), Carlotta Wamser (Manchester City)

Mittelfeld/Angriff: Lisa Baum (FC Arsenal), Jule Brand (Olympique Lyon), Klara Bühl (Bayern München), Selina Cerci (FC Arsenal), Linda Dallmann (Bayern München), Vivien Endemann (FC Liverpool), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Melissa Kössler (Denver Summit FC), Larissa Mühlhaus (Eintracht Frankfurt), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Lea Schüller (Manchester United), Elisa Senß (Real Madrid), Cora Zicai (VfL Wolfsburg)

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