Knapp sieben Monate vor dem Start der Weltmeisterschaft in Brasilien testen Klara Bühl und Co. gegen Argentinien und Peru.

Die deutschen Fußballerinnen werden sich zum Ende des Länderspieljahres mit einer Südamerika-Reise auf die anstehende WM in Brasilien einstimmen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, testet die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück in der Nacht vom 29. auf den 30. November (0.15 Uhr ME) in La Plata gegen Argentinien. Am 4. Dezember (22.15 Uhr) geht es dann in Rio de Janeiro gegen Peru.

Die Begegnung im Finalort der Weltmeisterschaft (24. Juni bis 25. Juli) wird jedoch nicht im legendären Maracana gespielt, wo letztlich das Endspiel steigt. Das Stadion für das Testspiel wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Enorm wertvoll“: Wück freut sich auf Tests

„Solche Vergleiche sind für unsere weitere Entwicklung enorm wertvoll, weil sie uns vor neue Aufgaben stellen und wichtige Erfahrungen auf höchstem internationalem Niveau ermöglichen“, sagte Wück: „Gleichzeitig bietet uns die Reise nach Südamerika die Chance, den Spielerinnen schon mal ein Gefühl für die besonderen Gegebenheiten vor Ort zu vermitteln – sei es mit Blick auf Klima, Kultur oder Abläufe.“

Die Deutschen, die bei der WM 2023 in Australien in der Gruppenphase ausgeschieden waren, sind bereits für das Turnier qualifiziert. Die Auslosung der Vorrundengruppen findet am 11. Dezember in Rio statt.

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