Die DFB-Kapitänin verspricht der gesperrten Teamkollegin Unterstützung. Die Frankfurterin verpasst die WM in Brasilien.

Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang kann nach ihrer folgenschweren Sperre auf die Unterstützung ihrer DFB-Kolleginnen bauen. „Wir als Mannschaft denken extrem an sie, auch wenn wir jetzt viele Kilometer weg sind“, sagte Nationalmannschaftskapitänin Giulia Gwinn bei einer Medienrunde in Rio de Janeiro: „Wir sind immer für sie da, ganz egal was kommt.“

Wegen ihrer Meldeversäumnisse im Zusammengang mit Dopingkontrollen ist Freigang erst ab dem 8. Oktober 2027 wieder spielberechtigt. Darauf einigten sich die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), die Nationale Anti Doping Agentur (NADA), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Freigang außergerichtlich.

Gwinn über Freigang-Sperre: „Sehr dramatisch“

Die Kapitänin von Eintracht Frankfurt steht somit auch für die WM in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli 2027) nicht zur Verfügung. „Das ist natürlich sehr dramatisch, was das für die Spielerin bedeutet“, sagte Gwinn und zog den „Hut“ vor Freigangs Umgang mit der drohenden Sperre in den vergangenen Monaten: „Es ist bemerkenswert, wie sie die Situation gehandelt hat, wie sie die Spiele angegangen ist.“

In Brasilien bereiten sich die DFB-Frauen derzeit auf ihre Tests zum Jahresabschluss in Argentinien in der Nacht zu Montag (0.15 Uhr/ZDF) sowie gegen Peru in Rio (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD) vor. Freigang (28) war ursprünglich von Bundestrainer Christian Wück für den Kader nominiert worden, am Dienstag aber folgte aufgrund eines grippalen Infektes ihre Absage.

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