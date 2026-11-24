Der Bundestrainer muss umplanen. Nach Lisa Baum sagt auch Sophia Kleinherne verletzungsbedingt ab.

Bundestrainer Christian Wück muss auf der Südamerika-Reise der deutschen Fußballerinnen einen weiteren Ausfall verkraften. Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) steht dem DFB-Team aufgrund muskulärer Probleme in den Länderspielen gegen Argentinien und Peru nicht zur Verfügung. Wück nominierte Alara Sehitler (Bayern München) aus der deutschen U23 nach. Das gab der DFB am Dienstag vor der Abreise bekannt.

Bereits am Montag hatte Lisa Baum vom FC Arsenal nach einem Zusammenbruch am Wochenende ihre Teilnahme am Lehrgang abgesagt. Für sie rückte die Wolfsburgerin Sarai Linder in den Kader.

Das DFB-Team trifft sich am Dienstag in Frankfurt/Main und reist von dort am Abend weiter nach Rio de Janeiro. Dort beginnt die Vorbereitung auf die Länderspiele zum Jahresabschluss gegen Argentinien in La Plata (30. November, 0.15 Uhr/ZDF) sowie gegen Peru (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD) in Rio. Die Südamerika-Reise dient als Vorgeschmack für die WM im kommenden Jahr in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli).