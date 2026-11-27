In La Plata rechnet die Nationalspielerin mit einem aggressiven Gegner. Das DFB-Team nutzt die Südamerika-Tour als wichtigen WM-Probelauf.

Bei der Wiedereröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona stellt sich Sjoeke Nüsken auf eine harte Gangart ein. „Natürlich weiß man, dass ein sehr aggressives Spiel auf uns zukommt“, sagte die Fußball-Nationalspielerin mit Blick auf den anstehenden Test in La Plata: „Es wird heiß hergehen, glaube ich.“

Konkret vorbereitet auf den ersten Gegner der Südamerika-Tour in der Nacht zu Montag (0.15 Uhr/ZDF) hat sich das DFB-Team aber noch nicht. In den ersten Tagen des WM-Probelaufs in Rio de Janeiro lag der Fokus „auf uns“, wie die Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea erklärte. Und auf der besonderen Atmosphäre zwischen Copacabana und Zuckerhut.

Sich sieben Monate vor der WM (24. Juni bis 25. Juli 2027) bereits im Gastgeberland auf die Titelmission einstimmen zu können, lässt die Vorfreude wachsen. „Solche Reisen schweißen dann immer noch mal mehr zusammen, gerade auch mit Blick auf den Sommer“, sagte Nüsken.

Ihre Nebenfrau im defensiven Mittelfeld klang ebenfalls begeistert von den Eindrücken seit der Ankunft am Mittwoch. „Man kriegt hier sehr viel mit von der Stadt“, berichtete Elisa Senß (Real Madrid), „es ist sehr aufregend und schön hier. Es ist ein besonderes Gefühl, jetzt schon hier zu sein.“

Am Samstag reist der DFB-Tross nach Argentinien, kehrt aber am Montag zum WM-Finalort Rio zurück. Zum Jahresabschluss testet das DFB-Team dort am 4. Dezember (22.15 Uhr/ARD) im Estádio São Januário noch gegen Peru.