Sieg in Aue: Mainz zieht in zweite Runde ein

Doch die Gastgeber, für die es nach dem 1:1 beim SC Freiburg II zum Drittliga-Auftakt das zweite Pflichtspiel der Saison war, fanden immer besser ins Spiel. Die Mainzer hingegen konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen. So auch, als Burkardt zuerst die Latte traf und per Fallrückzieher nachsetzte. Doch der Schuss landete in den Armen von Aue-Keeper Philipp Klewin (19.).