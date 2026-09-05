DFB-Pokal: Auslosung 2. Runde live im Free-TV & Livestream: Wer zieht Bayern und BVB?

SPORT1 05.09.2026 • 14:45 Uhr Im DFB-Pokal wird die 2. Runde ausgelost: Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt zieht Bastian Schweinsteiger die Paarungen - diverse Kracher sind nach einer historischen Auftaktrunde möglich.

Nachdem am Mittwoch mit der Nachholpartie des FC Bayern München die erste Runde des DFB-Pokals 2026/27 komplettiert wurde, richtet sich der Blick nun auf die Auslosung der zweiten Runde. Diese findet am Samstag, dem 5. September 2026, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

Für gewöhnlich wird die jeweils nächste Pokalrunde sonntags ausgelost, diesmal ist die Ziehung jedoch um einen Tag vorgezogen worden: Wegen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag wurde die Auslosung auf Samstag terminiert und findet im Rahmen der ARD-Sportschau statt, die aus diesem Grund bereits um 17:45 Uhr statt wie gewohnt um 18 Uhr beginnt.

DFB-Pokal: So verfolgen Sie die Auslosung der 2. Runde live:

TV: ARD

ARD Livestream: sportschau.de

sportschau.de Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Wer die Ziehung der Paarungen live verfolgen möchte, hat dazu kostenlose Möglichkeiten: Die ARD überträgt die Auslosung am Samstag ab 17:45 Uhr live im Free-TV im Rahmen der Sportschau. Parallel steht auf sportschau.de ein kostenloser Livestream zur Verfügung, alternativ lässt sich die Ziehung auch über die Plattform Joyn verfolgen.

DFB-Pokal: So läuft die Auslosung mit Bastian Schweinsteiger

Historische Bedeutung hat bereits die erste Runde: Erstmals seit 18 Jahren haben alle 18 Bundesligisten ihre Auftakthürde gemeistert und stehen nun im Lostopf für die zweite Runde.

Für die Ziehung der Paarungen ist in diesem Jahr Weltmeister Bastian Schweinsteiger verantwortlich. Der ehemalige Nationalspieler fungiert als Losfee.

Aus der 3. Liga haben sich nur die SG Sonnenhof Großaspach und Rot-Weiss Essen qualifiziert. Aus der Regionalliga kommt auch noch der SSV Jeddeloh II in den Topf dazu.

Diese drei Teams kommen in einen separaten Lostopf und können entsprechend nicht aufeinandertreffen. Außerdem werden sie über ein garantiertes Heimrecht verfügen. Alle anderen Paarungen werden frei von Einschränkungen ausgelost.

Die Partien der zweiten Runde selbst finden am 27. und 28. Oktober 2026 statt. Im weiteren Wettbewerb steht das Achtelfinale am 1. und 2. Dezember 2026, das Viertelfinale am 2./3. und 9./10. Februar 2027 sowie das Halbfinale am 20./21. April 2027 auf dem Programm, ehe das Finale traditionell im Berliner Olympiastadion steigt – in dieser Saison am 29. Mai 2027.