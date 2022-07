Terzic zufrieden: „Ein guter erster Schritt“

Nach dem geglückten Start in die neue Saison war der neue, alte Trainer von Borussia Dortmund erkennbar und zurecht zufrieden. „Es war ein sehr gutes Spiel von uns, dominant und erwachsen“, sagte Edin Terzic zum äußerst souveränen 3:0 (3:0) beim Drittligisten 1860 München. Trotzdem sei nicht alles gut gewesen, vor allem in der zweiten Halbzeit, allerdings: „Es war ein guter erster Schritt in die richtige Richtung.“