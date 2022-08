FC Bayern: Goretzka vor Comeback - Nagelsmann will rotieren

"Bei Leon und Choupo sieht es so aus, dass ich ihnen gerne Rhythmus geben würde, sie aber sicher nicht von Beginn an spielen werden", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag. Goretzka hatte sich Mitte Juli einer Knie-OP unterziehen müssen. Choupo-Moting war wegen einer Nierenstein-Operation länger ausgefallen.