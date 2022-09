Bayern-Star Goretzka über Verletzungspause: "War keine einfache Zeit"

„Jetzt fühle ich mich topfit“, sagte Goretzka in der ARD. Er habe in der Zwangspause an seiner Fitness gearbeitet, „jetzt kann die Saison für mich auch losgehen“. Bundestrainer Hansi Flick wird es freuen: Goretzka ist fester Bestandteil der WM-Planungen für Katar (ab 20. November). Er dürfte auch rechtzeitig für die letzten Länderspiele vor dem Turnier im September gegen Ungarn und in England fit sein.