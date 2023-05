DFB-Pokal: Revanche an RB Leipzig? Freiburg-Trainer Streich denkt anders

„Wir haben letztes Jahr wunderbare Erfahrungen gesammelt“, sagte der 57-Jährige: „Die Niederlage in Berlin war für uns keine Niederlage. Das war für uns einer der Höhepunkte im Leben.“ Die Breisgauer unterlagen RB Leipzig damals im Elfmeterschießen.

Nun peilt der Sport-Club am Dienstag (20.45 Uhr) die zweite Endspielteilnahme der Vereinsgeschichte an. „Der Pokal ist ein großartiger Wettbewerb. Ich liebe den Pokal - das ist Fußball pur. So soll Fußball sein“, schwärmte Streich.