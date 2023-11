"Tolle Reise" zu Ende: "Junkie" Rose bedauert Pokal-K.o.

Marco Rose hatte am überraschenden Pokal-K.o. von Titelverteidiger RB Leipzig am Dienstagabend ordentlich zu knabbern. "Für uns geht eine tolle Reise zu Ende", sagte der Trainer des DFB-Pokalsiegers der vergangenen beiden Saisons nach dem überraschenden 0:1 (0:1) in der zweiten Runde beim VfL Wolfsburg. "Wir müssen uns eingestehen, dass wir diesmal zugucken, wenn es um die Entscheidungen geht."