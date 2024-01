Grammozis will FCK-Schwung mit nach Berlin nehmen

Trainer Dimitrios Grammozis vom 1. FC Kaiserslautern will den Schwung nach dem Ende der Negativserie in der 2. Liga mit in den DFB-Pokal nehmen. „Man merkt, dass es den Spielern jetzt einen Tick einfacher fällt und eine Last abfällt“, sagte der Coach vor dem Viertelfinale am Mittwoch beim Ligarivalen Hertha BSC (ab 20:45 Uhr im SPORT1-Liveticker): „Wir dürfen aber nicht zurückschalten. Nur wenn wir 100 Prozent abliefern, können wir gewinnen.“