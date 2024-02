Grammozis warnt Pokalhelden: "Nicht in Euphorie verfallen"

In der 2. Liga im Abstiegskampf, im Pokal auf dem Höhenflug: Der 1. FC Kaiserslautern darf nach dem 3:1 bei Hertha BSC von der Rückkehr nach Berlin zum großen Finale (25. Mai) träumen. Doch Trainer Dimitrios Grammozis warnt davor, nach dem Halbfinaleinzug „in Euphorie zu verfallen und alles rosarot zu sehen“. Die nächste Aufgabe wartet auf den FCK am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Ligaspiel beim SV Elversberg.

Sieben Spiele hatten die Roten Teufel in der 2. Fußball-Bundesliga nacheinander verloren, Kapitän Marlon Ritter sprach nach dem Sieg in Berlin bei Sky von "schwierigen Wochen". Das 4:1 gegen Schalke 04 am vergangenen Freitag sei dann "der Brustlöser" gewesen, sagte Jan Elvedi, nach nur fünf Minuten erster FCK-Torschütze im ausverkauften Olympiastadion. Dennoch ist Vorsicht geboten: Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur einen Punkt.