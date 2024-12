Nach durchwachsenem Start: Ilzer will Pokal-Erfolg

Trainer Christian Ilzer hofft nach seinem durchwachsenen Start beim Fußball- Bundesligisten TSG Hoffenheim auf ein Erfolgserlebnis im DFB-Pokal. „Wir wollen mit einer guten Energie und Zuversicht ins Achtelfinale gehen“, sagte der Österreicher vor der Partie am Mittwoch (18.00 Uhr/ Sky ) beim Ligarivalen VfL Wolfsburg: „Es heißt für uns, Fehler zu reduzieren. Wir müssen sehr schnell und genau wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen.“

Unter Ilzer hat die TSG in den bisherigen drei Pflichtspielen einen Sieg und zwei Niederlagen eingefahren. Grundsätzlich liegt der Pokal dem Coach, der vom österreichischen Meister Sturm Graz gekommen ist. In seiner Heimat hat er mit Graz zweimal in Folge den Wettbewerb gewonnen.