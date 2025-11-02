Rekordgewinner Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Union Berlin, Borussia Dortmund empfängt in einem brisanten Westduell Bayer Leverkusen. Dies ergab die Auslosung der acht Partien, die am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden, am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.
DFB-Pokal: BVB trifft auf Leverkusen, Bayern bei Union
Die Auslosung des Achtelfinales bringt ein brisantes Westduell, der Rekordmeister muss auswärts ran.
Objekt der Begierde: der DFB-Pokal
© IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Wunderl
Demnach muss Titelverteidiger VfB Stuttgart beim Zweitligisten VfL Bochum antreten. In einem weiteren Bundesliga-Duell empfängt Borussia Mönchengladbach den FC St. Pauli.
Die Spiele des Achtelfinales (2./3. Dezember) in der Übersicht:
Bundesliga gegen Bundesliga
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
1. FC Union Berlin - Bayern München
Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli
Bundesliga gegen 2. Bundesliga
Hamburger SV - Holstein Kiel
VfL Bochum - VfB Stuttgart
SC Freiburg - SV Darmstadt 98
RB Leipzig - 1. FC Magdeburg
2. Bundesliga gegen 2. Bundesliga
Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern
Weitere Termine: Viertelfinale: 3. und 4. Februar sowie 10. und 11. Februar, Halbfinale: 21. und 22. April, Finale: 23. Mai in Berlin