DFB-Pokal: BVB trifft auf Leverkusen, Bayern bei Union

SID 02.11.2025 • 18:09 Uhr Die Auslosung des Achtelfinales bringt ein brisantes Westduell, der Rekordmeister muss auswärts ran.

Rekordgewinner Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Union Berlin, Borussia Dortmund empfängt in einem brisanten Westduell Bayer Leverkusen. Dies ergab die Auslosung der acht Partien, die am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden, am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Demnach muss Titelverteidiger VfB Stuttgart beim Zweitligisten VfL Bochum antreten. In einem weiteren Bundesliga-Duell empfängt Borussia Mönchengladbach den FC St. Pauli.

Die Spiele des Achtelfinales (2./3. Dezember) in der Übersicht:

Bundesliga gegen Bundesliga

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

1. FC Union Berlin - Bayern München

Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli

Bundesliga gegen 2. Bundesliga

Hamburger SV - Holstein Kiel

VfL Bochum - VfB Stuttgart

SC Freiburg - SV Darmstadt 98

RB Leipzig - 1. FC Magdeburg

2. Bundesliga gegen 2. Bundesliga

Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern