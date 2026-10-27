Der Kompany-Assistent richtet den vollen Fokus auf Magdeburg. Manuel Neuer und Joshua Kimmich fehlen weiterhin.

Bayern Münchens Assistenztrainer Aaron Danks ist fest davon überzeugt, dass Harry Kane nach seiner Wahl zum Weltfußballer auch gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg liefern wird. „Ich weiß, dass Harry sich jetzt wieder voll auf sein nächstes Tor, seine nächste Leistung, sein nächstes Spiel konzentrieren wird. Er wird sofort wieder diese professionelle Einstellung haben“, sagte Danks vor dem DFB-Pokalspiel des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Kane wurde am Dienstagmittag nach der Ballon-d’Or-Gala in München zurückerwartet. Am Nachmittag stand das Abschlusstraining der Bayern für das Zweitrundenspiel gegen Magdeburg an. „Harry wird trainieren und verfügbar sein“, ergänzte Danks.

Bayerns Co-Trainer Aaron Danks Bayerns Co-Trainer Aaron Danks © dpa/picture-alliance/SID/Angelika Warmuth

Noch nicht zur Verfügung stehen der angeschlagene Kapitän Manuel Neuer, Luis Díaz nach Muskelbündelriss, Rekonvaleszent Jamal Musiala und Joshua Kimmich. Der Münchner Mittelfeldchef bekomme nach einem Trauerfall „noch Zeit mit der Familie“, so Danks. Er werde „in dieser Woche“ jedoch zurückerwartet. Möglicherweise sind für Magdeburg Min-Jae Kim und Aleksandar Pavlovic, die beim 3:1 in Freiburg ebenfalls gefehlt hatten, ein Thema.

Bayern rückt noch enger zusammen

Die Partie gegen den Zweitligisten kommt den Bayern nach den Duellen mit Arsenal und Freiburg sowie vor den Spielen gegen Borussia Dortmund und bei Atlético Madrid nicht gerade recht. Dennoch: „Wir sind sehr professionell. Wir wissen, wie viel Freude uns der Pokal letzte Saison bereitet hat. Dieses Spiel ist das einzige, was zählt“, betonte Danks. Man müsse, forderte er, „die gleiche Energie aufbringen, um bereit zu sein für diese Herausforderung“.

Ohnehin ist Danks überzeugt, dass die Bayern nach dem Zusammenbruch von Trainer Vincent Kompany und dem tragischen Tod von Kimmichs Vater, aber auch nach dem Gewinn des Ballon d’Or von Kane noch enger zusammengerückt sind. „Man sieht die Extreme, die das Leben zu bieten hat, die großen Freuden, aber auch das, was wir sonst in den letzten sieben Tagen durchmachen mussten. In diesen Momenten, mit diesen Herausforderungen, müssen wir auf unsere Teamchemie vertrauen und auf unsere Gemeinsamkeit – und das wird uns weiter stärken“, sagte der Engländer.

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