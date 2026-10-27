Der Gästeeingang in Essen wird einbetoniert. Die Anhänger der Leipziger sollen offensichtlich ausgeschlossen werden.

Die Abneigung in Fankreisen gegen Fußball-Bundesligist RB Leipzig wurde in Essen buchstäblich in Beton gegossen. In der Nacht vor dem Spiel in der 2. Runde des DFB-Pokals zwischen dem Drittligisten Rot-Weiss und den Sachsen am Dienstag (18.00 Uhr/Sky und im LIVETICKER) haben bisher unbekannte Täter den Zugang zum Gästebereich am Stadion an der Hafenstraße mit Beton versiegelt, um RB-Fans ganz offensichtlich den Zugang zu verwehren.

Oberhalb des einbetonierten Tores wurde die Aufschrift „Bullen müssen heute draußen bleiben“ hinterlassen. Ein Mitarbeiter der Stadt Essen und RWE-Angestellte waren am Dienstagvormittag mit dem Abriss des Bauwerks beschäftigt.

Der offizielle Hinweis von RWE vom Montag, wonach „Gästefans der Zugang zu den Heimbereichen trotz gültiger Eintrittskarte verwehrt wird“, erscheint in Folge der nächtlichen „Bauarbeiten“ in einem ganz anderen Licht.

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