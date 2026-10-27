DFB-Pokal: Hier läuft heute HSV – Eintracht Frankfurt live im Free-TV, Livestream & Ticker

"Hatten sehr viele Jahre in der ersten Liga nichts zu suchen"

Der Hamburger SV empfängt die Eintracht aus Frankfurt zum Showdown im DFB-Pokal. Es ist das erste von zwei Duellen. Das Spiel läuft im Free-TV, aber nicht bei ARD oder ZDF.

Es ist eines der klangvollsten Duelle der zweiten Runde im DFB-Pokal: Der Hamburger SV empfängt am Dienstagabend Eintracht Frankfurt im ausverkauften Volksparkstadion. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Für beide Bundesligisten bietet sich die Chance, die zuletzt erlittenen Rückschläge in der Liga schnell vergessen zu machen und ins Achtelfinale einzuziehen.

DFB-Pokal nicht bei ARD/ZDF, aber im Free-TV: So können Sie HSV -Frankfurt live verfolgen:

Sowohl der HSV als auch die Eintracht reisen mit einer Niederlage im Gepäck an. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin unterlag zuletzt überraschend mit 0:1 beim Aufsteiger SC Paderborn und beendete damit eine Serie von drei Pflichtspielsiegen.

HSV trifft im DFB-Pokal auf Frankfurt – Wiedersehen in Bundesliga

Frankfurt verlor ebenfalls mit 0:1, zeigte bei Borussia Dortmund jedoch eine insgesamt ordentliche Leistung und hofft nun auf die schnelle Wiedergutmachung im Pokal.

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Terminierung: Die beiden Klubs treffen innerhalb weniger Tage gleich zweimal aufeinander. Nach dem Pokalduell steht bereits am Wochenende das Wiedersehen in der Bundesliga an, dann aber in Frankfurt.

Personell hat insbesondere der HSV mit Problemen zu kämpfen. Trainer Polzin muss unter anderem auf Fabio Vieira, Nicolai Remberg und mehrere weitere Spieler verzichten. Hoffnungsträger sind dagegen Albert Grønbæk und Albert Sambi Lokonga, die wieder eine größere Rolle spielen könnten.

Bei Frankfurt kann Trainer Adi Hütter weitgehend auf seinen Stammkader zurückgreifen. I

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