Wagner fordert: „Anderes Gesicht zeigen“

Der bisher noch sieglose Trainer von Hannover 96 hofft auf eine Wende im DFB-Pokal.

Noch kein Sieg, dazu die Pleite im Derby – nun hofft Trainer Sandro Wagner (38) von Hannover 96 auf die Wende im DFB-Pokal. Die Mannschaft sei „heiß, morgen ein anderes Gesicht zu zeigen als am letzten Wochenende“, sagte Wagner mit Blick auf das Zweitliga-Duell in der 2. Runde gegen den 1. FC Kaiserslautern (Mittwoch, 20.45 Uhr/Sky): „Wir wollen morgen unbedingt ein gutes Spiel machen, unbedingt eine Runde weiterkommen und eine gute Energie auf den Platz bringen.“

Zwei Niederlagen und ein Remis – Hannover findet auch unter Wagner bisher nicht aus der Krise. „In meiner Welt gibt es nur eine Lösung, die heißt Arbeit“, sagte Wagner. Das 0:2 zuletzt im Derby bei Eintracht Braunschweig „ärgert mich gewaltig, können wir auch nicht wiedergutmachen“, so der ehemalige Nationalspieler: „Aber jetzt gilt es einfach, morgen das Spiel im Pokal mit maximaler Energie anzugehen und das Spiel gewinnen zu wollen.“

Grundsätzlich glaubt Wagner an den Erfolg in Hannover. „Das wird gut, ich bin mir ganz sicher. Durch harte Arbeit wird das gut“, sagte er.