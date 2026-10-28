RB-Retter Baumgartner reichen auch „80 Prozent“

Ein Doppelpack des noch nicht vollständig fitten Österreichers bewahrt RB vor der Pokal-Blamage. Trainer Demichelis gerät ins Schwärmen.

0:1-Rückstand, kein Torschuss und ein Platzverweis – Auftritt Christoph Baumgartner: Obwohl der Österreicher längst noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, avancierte er für RB Leipzig im packenden Pokalfight bei Drittligist Rot-Weiss Essen mit seinem Doppelpack zum Helden.

„Ich bin noch nicht bei 100, vielleicht bei 80 Prozent“, sagte der Mann des Abends nach dem hart erkämpften 2:1 (0:1) in der 2. Runde: „Trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt schon einen Einfluss auf Spiele nehmen kann.“

Kein Wunder, dass Trainer Martin Demichelis voll des Lobes war. „Baumi ist ein Leader, eine besondere Persönlichkeit“, sagte er: „Ich möchte ihn eigentlich sofort von Anfang an spielen lassen. Aber wir müssen noch Geduld haben nach seiner Verletzung.“

Brachte die Wende für Leipzig: Christoph Baumgartner Brachte die Wende für Leipzig: Christoph Baumgartner © PICTURE ALLIANCE/SID/Bernd Thissen

Baumgartner überzeugt in Kurzeinsätzen

Seit seinem Comeback nach einem Sehnenabriss im Oberschenkel, den er sich in der Vorbereitung auf die WM zugezogen hatte, überzeugt Baumgartner in Kurzeinsätzen. In der Champions League bei Real Madrid steuerte er einen Assist bei, beim jüngsten 4:0 gegen die SV Elversberg gelang ihm sein erstes Saisontor.

Obwohl noch nicht in Topform, bewahrte der 27-Jährige die Demichelis-Elf bei RWE nicht nur vor dem Pokal-Aus, sondern wohl auch vor der nächsten Debatte über die eklatante Auswärtsschwäche. Zuvor war von einem Zwei-Klassen-Unterschied nämlich nicht viel zu sehen gewesen.

RWE überzeugt – und fliegt wieder raus

Der Drittligist hatte dem Bundesligisten einen harten Kampf geliefert. Angetrieben vom frenetischen Anhang, der jeden gewonnenen Zweikampf bejubelte, kaufte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat dem Favoriten in der ersten Halbzeit den Schneid ab.

Viel abgewinnen konnte der 55-Jährige dem allerdings nicht. „Schon letzte Saison haben wir im Pokal gegen Dortmund ein gutes Spiel gemacht“, sagte der RWE-Trainer über das Pokal-Aus im vorigen Jahr: „Heute haben wir Hafenstraßen-Fußball in Reinkultur gezeigt, demnach fühlt es sich dieses Jahr noch bitterer an.“