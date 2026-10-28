Der Matchwinner der Kölner lässt sich von den Fans feiern - und stärkt seinem Trainer den Rücken.

Schon nach seiner Auswechslung in der 81. Minute ließ sich Said El Mala mit „Gänsehaut“ von den Fans feiern, nach dem Abpfiff genoss er den furiosen Pokalsieg Arm in Arm mit seinem Bruder Malek. „Wir haben uns den Frust weggeschossen, es fühlt sich einfach geil an“, schwärmte der Matchwinner des 1. FC Köln nach dem 5:0 (1:0) gegen Union Berlin.

Die Atmosphäre bei strömendem Regen in Müngersdorf sei „geisteskrank“ gewesen. „Heute hat alles übertroffen. Es hat extrem Spaß gemacht, mit den Jungs zu kicken. Wir haben uns in jeden Zweikampf reingehauen, hatten Bock, Tore zu schießen“, sagte El Mala: „Irgendwann platzt der Knoten. Ich glaube, heute war der Tag.“

El Mala setzt sich für Trainer Wagner ein

Der Nationalspieler, der zwei Tore selbst erzielt (32./60.) und ein weiteres von Linton Maina vorbereitet hatte (51.), stärkte zudem seinen zuletzt angezählten Trainer. René Wagner habe die Mannschaft nach der dürftigen Nullnummer am Wochenende gegen Schalke 04 „super vorbereitet. Das ist die Belohnung“, sagte El Mala. Er habe sich „extrem gefreut für René“.

Viel Zeit zum Genießen gibt es jedoch nicht, immerhin kommt es am Sonntag (15.30 Uhr) in Köpenick zum direkten Wiedersehen in der Bundesliga. Der furiose Achtelfinal-Einzug gebe „auf jeden Fall jede Menge Selbstvertrauen. Aber wir wollen uns nicht darauf ausruhen, bei Union ist es immer schwer“, sagte El Mala.