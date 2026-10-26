Trotz Vieira-Ausfall: HSV mit „maximal Bock“ in Frankfurt-Duell

Die Hamburger haben vor dem Zweitrundenspiel gegen die Eintracht mit Personalsorgen zu kämpfen. Das schmälert den Optimismus aber nicht im geringsten.

Ohne sieben Spieler, aber mit „maximal Bock“: Der Hamburger geht voller Zuversicht in das Pokalduell gegen Eintracht Frankfurt. „Wir sind überhaupt keine Opfer. Wir wollen uns nicht in eine Opferrolle begeben, sondern wollen mit der Situation, wie sie jetzt ist, gut umgehen“, sagte HSV-Trainer Merlin Polzin auf einer Pressekonferenz am Tag vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag (18.00 Uhr/RTL und Sky).

Am Montag gaben die Hamburger die Ausfälle von Spielmacher Fábio Vieira und Bilal Nadir (beide Oberschenkel-Verletzungen) bekannt. Zudem fehlen die angeschlagenen Jordan Torunarigha, Nicolás Capaldo und Yussuf Poulsen. Auch Nicolai Remberg (Kreuzbandriss) und Mario Vuskovic (Dopingsperre) stehen nicht zur Verfügung.

Versprüht Zuversicht: Merlin Polzin Versprüht Zuversicht: Merlin Polzin © picture-alliance/dpa/SID/Swen Pförtner

DFB-Pokal: Polzin freut sich auf Aufgabe

„Ich habe immer von einer breiten Kaderstärke gesprochen, jetzt habe ich halt weniger Auswahl an Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Die Jungs, die auf dem Platz stehen, brennen, sie haben maximal Bock, gute Leistungen zu zeigen“, betonte Polzin. Er selbst habe „Bock auf Herausforderungen. Wir wollen gemeinsam mit dem Volksparkstadion einen sehr coolen Pokalfight abliefern, um eine Runde weiterzuziehen.“

Am Sonntag treffen beide Teams übrigens erneut aufeinander. Dann in der Liga. In Frankfurt.