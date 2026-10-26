Blessin über Gladbach-Juwel Mohya: „Wahnsinnig geerdet“

Trainer Alexander Blessin sieht bei Wael Mohya keine Gefahr des Abhebens. Für das Pokalspiel gegen den KSC kündigt er eine Rotation an.

Borussia Mönchengladbachs Trainer Alexander Blessin sieht bei Jungstar Wael Mohya keine Gefahr des Abhebens. „Da mache ich mir wirklich keine Gedanken, weil er einfach einen superklaren Eindruck macht mit seinen 17 Jahren“, sagte Blessin am Montag. Der Teenager sei „wahnsinnig geerdet“ und könne die Situation gut einordnen.

U21-Nationalspieler Mohya hat in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen getroffen, beim 3:2 gegen den VfB Stuttgart glänzte er zuletzt auch als Vorbereiter. „Dass das Spiel außergewöhnlich war, das ist nicht wegzudiskutieren“, sagte Blessin, der aber auch warnte: „Als junger Spieler hat man öfters mal ein Wellental. Und wir helfen ihm dabei.“

In Topform: Wael Mohya In Topform: Wael Mohya © picture alliance / DeFodi Images/SID/Harry Langer

Denkbar ist, dass Mohya am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Karlsruher SC zunächst auf der Bank sitzt – so wie andere Stammkräfte auch. „Wir werden rotieren“, sagte Blessin.

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Auch ein Wechsel im Tor sei möglich, Ersatzmann Daniel Batz würde in dem Fall für Stammkeeper Moritz Nicolas zum Einsatz kommen. „Wir haben eine Entscheidung getroffen, mit beiden ist es schon besprochen“, sagte Blessin, ohne seine Entscheidung zu verraten. Gleichzeitig betonte er für die Bundesliga: „Mo bleibt die Nummer eins, da gibt es nichts dran zu rütteln.“ Alle Video-Highlights des DFB-Pokals in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1-App

Gladbach hatte am Freitag in Stuttgart den ersten Sieg nach sechs Bundesliga-Niederlagen gefeiert. Eine Liga tiefer steckt auch der KSC im Abstiegskampf, nach dem 1:6 in Magdeburg ist das Team von Trainer Maximilian Senft auf den 17. Rang abgerutscht.