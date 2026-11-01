DFB-Pokal: Auslosung Achtelfinale live im Free-TV, Livestream & Ticker – wer zieht Bayern und BVB?

Youngster setzt der Bayern-Show die Krone auf

Am heutigen Sonntag wird die nächste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Hier erfahren Sie, wie Sie die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen verfolgen können.

Auf wen treffen der FC Bayern und der BVB im DFB-Pokal? Diese Frage wird am Sonntag im Rahmen der ARD-Sportschau beantwortet. Die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen beginnt um 19.15 Uhr.

Während Titelverteidiger Bayern mit einem 6:1-Sieg gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg souverän die nächste Runde erreichte, rettete sich Borussia Dortmund mit einem Last-Minute-Treffer von Marcel Sabitzer mit einem 3:2 gegen Werder Bremen ins Achtelfinale.

DFB-Pokal: Auslosung der Achtelfinal-Partien live in TV, Stream & Ticker:

TV : ARD

: ARD Stream : Sportschau.de

: Sportschau.de Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

+++ Handball-Bundestrainer als Losfee +++

Die Sendung wird von Lea Wagner moderiert. Die Losfee für diese Pokal-Auslosung ist Markus Gaugisch, der Bundestrainer der deutschen Frauen-Handball-Nationalmannschaft. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth leitet die Ziehung.

+++ Diese Teams sind dabei +++

16 Teams sind noch im Wettbewerb vertreten. Im Lostopf befinden sich zehn Bundesligisten und sechs Zweitligisten. Diese Teams sind noch dabei: FC Augsburg, RB Leipzig, VfL Bochum, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, SV Darmstadt, Hertha BSC, Dynamo Dresden, VfB Stuttgart, SC Freiburg, FC Bayern, Holstein Kiel, Bayer Leverkusen und der 1. FC Kaiserslautern

+++ Herzlich willkommen +++

Herzlich willkommen zur Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal! Ab 19.15 Uhr wird die nächste Pokal-Runde im Deutschen Fußballmuseum aus Dortmund ausgelost.