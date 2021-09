Nationalmannschaft: Hansi Flick lädt zu Action-Abend mit Vin Diesel

Bundestrainer Hansi Flick, der DFB-Staff und die Spieler wollen sich am medienfreien Tag gemeinsam den Actionfilm „Fast & Furios 9“ mit Filmstar Vin Diesel anschauen und sich auf das bevorstehende WM-Quali-Spiel gegen Tabellenführer Armenien am Sonntag (ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETIKCKER) in Stuttgart einstimmen.