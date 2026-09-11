Das sagt Karius zu den DFB-Gerüchten

Läuft Loris Karius bald für die deutsche Nationalmannschaft auf? Nach einem abermals starken Auftritt äußert sich der Schalker Keeper zu den Gerüchten und seinem Kontakt zu Jürgen Klopp.

Loris Karius hat beim Auswärtssieg von Schalke 04 gegen Union Berlin erneut eine starke Leistung abgeliefert und mit mehreren Paraden zum verdienten 3:1 (1:0)-Erfolg beigetragen.

Nach der Partie äußerte sich der Schalker Torwart dann zu den jüngsten Gerüchten, Bundestrainer Jürgen Klopp könnte den Keeper kommende Woche für die Nationalmannschaft nominieren.

Loris Karius ist als DFB-Keeper im Gespräch Loris Karius ist als DFB-Keeper im Gespräch © IMAGO/STEINSIEK.CH

Kontakt zu Klopp? Karius mit klarer Antwort

Hatte es vielleicht sogar schon Kontakt zwischen Karius und Klopp gegeben? „Nein, kein Kontakt“, antwortete der 33-Jährige nach Abpfiff bei Sky relativ deutlich. „Ich schätze weder irgendetwas realistisch noch unrealistisch ein. Ich mache mir darüber keine Gedanken“, erklärte der Torhüter.

Bereits beim 0:0 der Schalker gegen den FC Bayern München in der Vorwoche hatte Karius mit überragenden Paraden geglänzt, auch gegen Union rettete er seiner Mannschaft mehrmals die Führung. Nach der Partie wurde Karius als Spieler des Spiels ausgezeichnet.

DFB-Debatte um Schalke-Keeper? „Das ist toll“

In Anbetracht der unklaren Torwart-Situation in der Nationalmannschaft war zuletzt auch immer häufiger Karius‘ Name in Diskussionen aufgetaucht. Es wäre seine erste Berufung für die A-Nationalmannschaft.

„Wenn mich Leute damit in Verbindung bringen, dann ist das ja eine Auszeichnung für die Leistung, die ich bringe. Das ist toll“, freute sich Karius über die Debatten, schob aber hinterher: „Alles andere obliegt mir aber nicht. Ich mache einfach weiter.“

Am 17. September verkündet Jürgen Klopp den Kader für die ersten Nations-League-Spiele unter seiner Leitung als Bundestrainer.

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