Bundestrainerin Voss-Tecklenburg hakt XL-EM-Kader ab

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihre Hoffnung auf einen vergrößerten Turnierkader bei der EM in England (6. bis 31. Juli) vorerst aufgegeben. "Unser Verständnis ist so, dass wir beim 23er-Kader bleiben werden", sagte die 54-Jährige in einer digitalen Presserunde am Mittwoch. Noch nicht abschließend geklärt sei aber "das Thema Nachnominierung, sollte es coronabedingte Ausfälle geben".