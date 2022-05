Vorbild Sami Khedira: Hansi Flick glaubt an WM mit Florian Wirtz

Khedira hatte sich damals 213 Tage vor dem deutschen Auftaktspiel bei der Endrunde in Brasilien schwer verletzt. Wirtz hätte nach seinem Kreuzbandriss am 13. März sogar 255 Tage Zeit bis zum Start in Katar am 23. November gegen Japan. „Das ist sein ganz großes Ziel“, sagte Flick über „einen unserer begnadetsten Fußballer“. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)