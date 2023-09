Hofmann schwärmt von Wirtz: "Ein hervorragender Typ"

Jonas Hofmann redet über Florian Wirtz wie ein schwärmender Fan. „Er ist ein hervorragender Typ, mit Ball unfassbar schnell, was vielen erst mal gar nicht so auffällt. Er ist ein Riesentalent mit enormer Qualität“, sagte der Fußball-Nationalspieler über seinen neuen Teamkollegen bei Bayer Leverkusen.

Besonders beeindruckt hat Wirtz seinen Mitspieler mit seiner Beständigkeit. "Er hatte eine schwere Verletzung in der vergangenen Saison und hat sich da bravourös rausgekämpft. Ich sehe ihn jeden Tag im Kraftraum ackern, vor dem Training, nach dem Training", sagte Hofmann. "Wenn du so eine Verletzung hattest, musst du ein bisschen mehr machen, um - in seinem Fall - das Knie stabil zu halten."