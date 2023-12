Schweinsteiger offen für DFB-Job

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger kann sich einen Job beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gut vorstellen. Auf die Frage, welche Aufgabe ihn reizen würde, sagte der 39-Jährige im Podcast „Phrasenmäher“ der Bild-Zeitung: „Vielleicht in irgendeiner Funktion mit der Nationalmannschaft in der Zukunft diesen goldenen WM-Pokal wieder einmal in den Händen zu halten.“

Hätte er also Interesse, DFB-Direktor Rudi Völler nach der Heim-EM 2024 zu beerben? "Nein", betonte Schweinsteiger: "Ich biete mich jetzt hier nicht an, aber was ich sagen möchte, ist: Es hat mir unheimlich viel bedeutet, den Pokal in den Händen zu halten und nach Deutschland zu bringen - das war das schönste Gefühl meiner Karriere."