Wer ist Deutschlands Nummer eins im Sturmzentrum? Ex-Profi Michael Ballack hat eine Antwort parat. Nach dem Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Arsenal schwärmt der 50-Jährige von Kai Havertz.

Seit Jahren wird in Deutschland über die Mittelstürmerposition diskutiert. Auch nach dem Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal (2:2) war diese erneut Thema: Michael Ballack lobte die Leistung von Arsenal-Stürmer Kai Havertz – und erklärte ihn zu seinem Stürmer Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft.

„Ja. Einen besseren haben wir im Moment nicht“, antwortete der DAZN-Experte auf die Frage, ob Havertz aktuell Deutschlands Nummer eins im Sturmzentrum sei. Havertz sei zwar „kein typischer Neuner, wie man sich einen Neuner vorstellt“, fügte Ballack an, aber: „Er kann die Position gut spielen, sonst würde er sie bei Arsenal auch nicht spielen.“

Michael Ballack lobte Kai Havertz nach der Partie gegen die Bayern Michael Ballack lobte Kai Havertz nach der Partie gegen die Bayern © IMAGO/Nordphoto

In seinen Augen habe Arsenal genug Geld und Möglichkeiten, einen typischen Neuner einzukaufen. „Das machen sie nicht, weil sie mit ihm zufrieden sind“, erklärte er weiter. Ergänzend unterstrich Ballack Havertz‘ fußballerische Flexibilität: „Trotzdem kann er auch die Zehn spielen. Bei Leverkusen ist er hinter der Neun groß geworden“. Für ihn sei klar: „Gute Spieler können mehrere Positionen spielen.“

Ballack schwärmt von Havertz: „Fußballerisch kann er sowieso fast alles“

Nach dem Spiel gegen den FC Bayern hob Ballack vor allem Havertz‘ Auftreten in der Münchner Hälfte hervor. „Er war agil. Dynamisch. Er hatte eine gute Präsenz vorne“, sagte der 50-Jährige. „Es ist ja nicht immer einfach, auch gegen die Körperlichkeit der Bayern, sich zu behaupten.“

Ballack lobte zudem Havertz‘ „unglaublich gutes Gespür“ und körperliche Widerstandskraft. Seit seinem Wechsel nach England habe sich der deutsche Nationalspieler körperlich weiterentwickelt – und wisse dies auch einzusetzen.

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„Das musst du auch. Ansonsten kannst du da vorne nicht bestehen“, betonte Ballack die Wichtigkeit der physischen Komponente und kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: „Fußballerisch kann er sowieso fast alles. Er hat einen top linken Fuß. Für ihn ist wichtig, dass er gesund bleibt.“

Havertz immer wieder von Verletzungen ausgebremst

Nachdem Havertz in Jürgen Klopps XXL-Kader für die Nations League berufen worden war, schien der 27-Jährige gesetzt. Im Spiel gegen die Niederlande (1:1) erlitt er dann aber eine Muskelzerrung und reiste vorzeitig vom DFB-Team ab. Der Bundestrainer musste in den folgenden Partien auf ihn verzichten.

Bereits zuvor hatte Havertz eine langwierige Knieverletzung geplagt, die ihn zu einer Pause zwang und für knapp ein Jahr außer Gefecht setzte.

Seit Havertz vor fast zwei Wochen sein Premier-League-Comeback gegen Leeds United (2:1) feierte, stand er für die Gunners in jeder Partie auf dem Platz. Ein wichtiges Zeichen – vor allem in Hinblick auf die anstehenden Nations-League-Spiele des DFB-Teams gegen Serbien und die niederländische Auswahl im November.