DFB-Team: Nagelsmann lässt Tür für DFB-"Rentner" offen

Julian Nagelsmann hat seine Nationalmannschaftsrentner Manuel Neuer, Thomas Müller und Ilkay Gündogan offenbar noch nicht komplett abgeschrieben. „Als Trainer will man immer die besten Spieler haben und es ist schwer, solche Spieler zu ersetzen“, sagte der Bundestrainer am Montag in Herzogenaurach und ergänzte: „Ich respektiere und verstehe die Entscheidung bei allen, habe aber auch gesagt, dass die Tür für keinen zu ist.“