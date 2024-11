Erfolglose Freistöße? Wirtz zu Nagelsmann: Bleib ruhig

Julian Nagelsmann war hochzufrieden. „Es war nahezu perfekt, wir haben ein unglaublich gieriges Spiel abgeliefert, sowohl offensiv wie defensiv. Auch nach den Wechseln war kein Bruch drin. Das war ein sehr gutes Spiel“, lobte der Bundestrainer die deutsche Nationalmannschaft nach dem begeisternden Auftritt im Nations-League-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg (7:0) bei RTL .

Experte Lothar Matthäus sprach von „Traumfußball“ und meinte : „Das war eines der besten Spiele, das ich von der deutschen Nationalmannschaft jemals gesehen habe.“ Nagelsmanns Replik: „Es freut mich, dass wir dich unterhalten haben.“ Was am besten geklappt habe? „Das Gegenpressing war das Beeindruckendste“, sagte Nagelsmann.

Nagelsmann erzählt Wirtz-Anekdote

Was ihm noch gefiel? Das "sehr schnelle Umschaltverhalten", das er "sehr geradlinig zum Tor" nannte. "Nicht immer in Schönheit sterben und nur Ballbesitzphasen, sondern mit zwei, drei schnellen Pässen" - so müsse es laufen.