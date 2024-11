Wusiala-Show! Zauberfußball samt Premiere

Dank der furiosen Auftritte seiner Super-Youngster Jamal Musiala und Florian Wirtz feiert die DFB-Elf einen Kantersieg gegen Bosnien und Herzegowina. Damit ist Deutschland der Gruppensieg in der Nations League nicht mehr zu nehmen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im letzten Heimspiel des Jahres in Freiburg mit einem Kantersieg von ihren Fans verabschiedet und den vorzeitigen Gruppensieg in der Nations League perfekt gemacht.

Angetrieben von ihren Super-Youngster „Wusiala“ feierte die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann Im vorletzten Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina einen spektakulären 7:0-Sieg und überzeugte dabei auf ganzer Linie. Es war die höchste Niederlage in der Geschichte des Balkan-Staates.

„Das war Traumfußball auf ganzer Linie“, schwärmte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei RTL . Es war eines der besten Spiele, das ich jemals von der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe. Es hat einfach alles funktioniert, was mich sich als Trainer und Fan wünscht.“

Wusiala dreht kurz vor und nach der Pause auf

Von der ersten Minute an war es ein Spiel auf ein Tor - und es dauerte nicht einmal zwei Minuten, bis der Ball zum ersten Mal im Netz zappelte. Nach präziser Flanke von Joshua Kimmich war es Jamal Musiala, der seine augenblickliche Hochform bestätigte und per Kopf die Führung markierte .

In der 23. Minute folgte das 2:0, das Tim Kleindienst erzielte, indem er seine Fußspitze an einen Schuss von Robert Andrich brachte und den Ball entscheidend abfälschte. Für den Gladbacher war es sein erstes Länderspieltor.

Danach folgte der furiose Auftritt von Florian Wirtz mit zwei Treffern und einem Assist: Zunächst leitete er per Doppelpass das 3:0 von Kai Havertz ein (37.), anschließend setzte er den Ball per Traumfreistoß zum 4:0 in die Maschen (50,), bevor er zum 5:0 (57.) abstaubte. Es war der erste direkt verwandelte Freistoß des Leverkusen-Stars.