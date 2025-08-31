Dahmen erstmals beim DFB: "Wahnsinnig froh"

SID 31.08.2025 • 05:26 Uhr Der Torwart des FC Augsburg reist mit einem Lob von Manuel Neuer zur Nationalmannschaft.

Torwart Finn Dahmen vom FC Augsburg blickt nach seiner ersten Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft voller Vorfreude auf die anstehende Länderspielpause. "Ich bin wahnsinnig froh, da mal reinschnuppern zu dürfen. Das bedeutet mir sehr viel", sagte Dahmen nach dem 2:3 (0:2) des FCA gegen den FC Bayern bei Sky.

Sein Gegenüber Manuel Neuer war derweil voll des Lobes für den 27-Jährigen. "Er soll einfach so halten, wie er heute auch gehalten hat", sagte der Kapitän der Münchner, nachdem Dahmen am Samstag mehrere Großchancen der Bayern vereitelt hatte: "Er hat sich das verdient, ich wünsche ihm alles Gute dafür."