Der Europameister von 2004 trifft am Sonntag in der Nations League auf die DFB-Auswahl.

EM-Held Angelos Charisteas traut der griechischen Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Duell mit Deutschland eine Überraschung zu. „Ich denke, dass unsere Auswahl jetzt bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen“, sagte der Siegtorschütze des EM-Finals gegen Portugal 2004 (1:0) dem SID.

Griechen wittern Coup gegen Klopp

Griechenland ist mit einem Sieg in Serbien (2:1) in die neue Saison in der Nationenliga gestartet. Am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) will das Team um den Dortmunder Konstantinos Karetsas Jürgen Klopp das Heim-Debüt als Bundestrainer in Augsburg verderben. „Ich kann Dortmund zum getätigten Coup nur gratulieren“, sagte Charisteas und fügte an: „Letztendlich ist es schön, dass nach langer Zeit wieder griechische Kicker in der Bundesliga für Furore sorgen.“

Das Rückspiel zwischen Griechenland und der DFB-Auswahl findet bereits am 4. Oktober in Thessaloniki statt.

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