Conté fehlt in Klopps erstem Aufgebot

Einen Spieler muss Jürgen Klopp aus seinem 24-Mann-Kader für das erste Länderspiel unter seiner Regie streichen. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat für sein Debüt mit der deutschen Nationalmannschaft eine weitere Personalentscheidung getroffen.

Bambasé Conté von der TSG Hoffenheim fehlt im Aufgebot für das Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Amsterdam (20.45 Uhr im LIVETICKER). Das geht aus der offiziellen Kaderliste auf der UEFA-Webseite hervor. Nach SPORT1-Informationen sind die Angaben zutreffend. Conté muss somit auf zunächst auf sein Länderspieldebüt warten, bekommt aber eine weitere Chance.

Bambasé Conté wurde erstmals für die Nationalmannschaft nominiert Bambasé Conté wurde erstmals für die Nationalmannschaft nominiert © IMAGO/HMB-Media

Bambasé Conté soll gegen Griechenland dabei sein

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler war von Klopp erstmals für das DFB-Team nominiert worden. Conté ist Teil des ersten Kaders für die ersten beiden Länderspiele gegen die Niederlande und Griechenland.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte Klopp am Mittwoch bereits verkündet, sich schon entschieden zu haben. Er wisse schon, wen er streichen werde und habe den Spieler auch schon informiert. „Aber weil noch was passieren könnte, werde ich es erst morgen sagen. Er wird dann definitiv im zweiten Kader sein“, sagte Klopp nach der Ankunft in Amsterdam.

Deutschland trifft im zweiten Spiel im Rahmen der Nations League am Sonntag in Augsburg auf Griechenland.

Deutschland-Kader für das Nations-League-Spiel gegen die Niederlande:

Tor : Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam)

: Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam) Abwehr : Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Nathaniel Brown (Bayern München), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

: Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Nathaniel Brown (Bayern München), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) Mittelfeld : Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Karim Adeyemi (FC Barcelona), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamals Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (FC Brentford), Anton Stach (Leeds United)

: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Karim Adeyemi (FC Barcelona), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamals Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (FC Brentford), Anton Stach (Leeds United) Angriff: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Arsenal)

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