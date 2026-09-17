Spannendes Detail bei Klopp-Debüt

In der Nationalmannschaft stehen die Zeiger unter Jürgen Klopp auf Zukunft. Beim Spiel in den Niederlanden werden jedoch auch nostalgische Gefühle aufkommen.

Im Retro-Trikot bei Klopps Debüt: Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr erstes Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in den Retro-Auswärtstrikots von 1990 bestreiten. Zum Start der Nations League am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande läuft der viermalige Weltmeister in den grünen Jerseys von adidas auf. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.

Adidas-Revival: Kult-Trikots des DFB

In den Trikots wurde Deutschland 1990 in Italien Weltmeister, das grüne Auswärtsdress wurde beim Halbfinalsieg im Elfmeterschießen gegen England getragen. Vor Beginn der WM in diesem Jahr in den USA, Mexiko und Kanada hatte adidas eine Bringback-Kollektion herausgebracht, die insgesamt fünf von ikonischen DFB-Trikots inspirierte Neuauflagen umfasste. Ab 2027 kleidet der US-Sportartikel-Riese Nike die DFB-Auswahl ein.

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