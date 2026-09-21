Adidas verkündet letztes DFB-Trikot

"One last jersey" - unter diesem Motto wird adidas und der DFB nach 77 Jahren Partnerschaft ihr Abschiedstrikot vorstellen.

Der langjährige Ausrüster adidas und der Deutsche Fußball-Bund werden am 3. November das letzte gemeinsame Nationaltrikot vor dem Wechsel des DFB zu Nike präsentieren. Das kündigte adidas am Montag in einem Instagram-Werbeclip an.

DFB-Trikot: Abschied von adidas

Darin diskutieren Weltmeister wie Philipp Lahm, Jürgen Klinsmann, Per Mertesacker oder Joachim Löw mit Spielerinnen und Spielern der heutigen Generation (Deniz Undav, Nick Woltemade, Jule Brand) über das beste DFB-Trikot jemals. Am Ende wird das Abschiedstrikot angekündigt.

Nach 77 Jahren Partnerschaft wird der DFB 2027 zum adidas-Rivalen Nike wechseln, das US-Unternehmen bezahlt dafür angeblich 100 Millionen Euro pro Jahr.

Klopp-Debüt im Retro-Trikot

Beim Debüt des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) im Amsterdam gegen die Niederlande spielt die deutsche Nationalmannschaft in ihren grünen Retro-Auswärtstrikots von 1990.

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