Die Rechnung ist einfach: Mit drei Siegen in zehn Tagen hat die U21 das EM-Ticket sicher.

Die deutsche U21 geht mit einer klaren Vorgabe von Antonio Di Salvo in die letzten drei EM-Qualifikationsspiele. „Es ist unser Ziel und auch unsere Erwartung, alle drei Spiele zu gewinnen und uns als Erster für die EM zu qualifizieren“, sagt der DFB-Trainer vor dem „Dreierpack“ innerhalb von zehn Tagen.

U21 braucht noch drei Siege

Die U21 spielt am Samstag (18.00 Uhr/Sat.1 und Joyn) in Lettland, vier Tage später auf Malta und zum Abschluss am 6. Oktober in Bielefeld gegen Georgien. Gelingen wie in den Hinspielen drei Siege, ist das Ticket für die Endrunde 2027 in Albanien und Serbien sicher.

„Jedes Spiel muss erstmal gewonnen werden. Aber ich glaube, dass wir gut gewappnet sind und eine gute Mannschaft stellen“, sagt Di Salvo. Einen Ausrutscher sollte sich das DFB-Team aber nicht erlauben, schließlich liegt der punktgleiche Verfolger Griechenland nur wegen des direkten Vergleichs auf Rang zwei. Der Gruppenzweite muss wahrscheinlich in die Playoffs.

Angeführt wird das DFB-Team zunächst von Kapitän Tom Bischof (Bayern München), der dann aber in „Kader zwei“ des A-Teams von Bundestrainer Jürgen Klopp wechselt. Gar nicht zur Verfügung stehen Di Salvo die von Klopp nominierten Said El Mala (1. FC Köln) und Brajan Gruda (RB Leipzig). Sieben Spieler sind erstmals bei der U21 dabei, darunter Paris Brunner (AS Monaco) und der erst 17 Jahre alte Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).

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