Der 22-Jährige kommt dem U21-Torrekord von Pierre Littbarski immer näher. Die DFB-Auswahl hat das EM-Ticket fest vor Augen.

Sturmjuwel Nicoló Tresoldi hat die deutschen U21-Fußballer bei seinem Debüt als Kapitän mit einem Dreierpack zum Pflichtsieg auf Malta geschossen. Mit dem souveränen 4:1 (2:1) feierte das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo den achten Sieg im neunten Qualifikationsspiel – und kann am kommenden Dienstag aus eigener Kraft das EM-Ticket lösen.

Tresoldi jagt U21-Rekord

Tresoldi kletterte mit seinen Treffern Nummer 14, 15 und 16 (11./47./69.) im 26. U21-Spiel in der ewigen Bestenliste auf Platz drei. Nur Heiko Herrlich (17 Tore) und Pierre Littbarski (18) liegen noch vor dem 22-Jährigen des FC Brügge. Zudem traf Tom Rothe (32.). Basil Tuma (9.) hatte den krassen Außenseiter Malta auf Kunstrasen zuvor überraschend in Führung gebracht.

Ein Sieg fehlt der DFB-Auswahl noch zum Gruppensieg und damit der direkten Qualifikation für die EM-Endrunde 2027 in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli), bei der auch die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben werden. Sollte Verfolger Griechenland am Donnerstag überraschend gegen Lettland verlieren, wäre die Qualifikation schon vor dem Abschluss in Bielefeld gegen Georgien am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) sicher.

Malta nur Statist, Tresoldi Kapitän

Die Kräfteverhältnisse waren im beschaulichen Centenary Stadium in Attard klar verteilt. Fußballzwerg Malta hatte zuvor in acht Spielen nur einen einzigen Treffer erzielt, das Hinspiel in Fürth hatte die DFB-Auswahl im November 2025 locker mit 6:0 gewonnen. Di Salvo rotierte kräftig durch, im Vergleich zum 4:0 in Lettland am Samstag verblieben lediglich Doppelpacker Paris Brunner sowie Dzenan Pejcinovic und Tresoldi in der Startelf.

In Abwesenheit von Tom Bischof (abgereist zur A-Nationalmannschaft) führte Tresoldi, der sich erst im Sommer zwischen Deutschland und Italien entscheiden will, die U21 erstmals von Beginn an als Kapitän aufs Feld. Entsprechend selbstbewusst gab er sich schon vor dem Anpfiff am ran-Mikrofon: „Mal sehen, wie viele Tore ich heute schießen kann, hoffentlich viele“. Gesagt, getan.

DEINE MEINUNG

DFB-Elf dreht frühen Rückstand

Doch zunächst musste die DFB-Auswahl einem Rückstand hinterherlaufen. Dem Augsburger Debütanten Noahkai Banks unterlief ein Fehler im Spielaufbau, Tuma ließ Torhüter Max Weiß (FC Burnley) keine Chance. Der haushohe Favorit schüttelte sich kurz und antwortete direkt: Leandro Morgalla traf den Pfosten, Tresoldi verwandelte den Abpraller.

In der Folge tat sich die deutsche Auswahl vor ein paar hundert Zuschauern auf der einen und einer Motocross-Strecke auf der anderen Seite schwer mit den tiefstehenden Gastgebern, ehe der Ball über Umwege bei Rothe landete, der locker einköpfte. Direkt nach der Pause traf auch Tresoldi nach einer Ecke per Kopf, das schönste Tor des Abends gelang ihm per direktem Freistoß aus 17 Metern in den Winkel.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach