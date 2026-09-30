Der Bundestrainer reagiert entschieden auf Hass im Netz.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat einen flammenden Appell gegen Rassismus und Anfeindungen gegen „seine“ Nationalspieler im Netz gehalten. „Es gibt keinen Grund, sich über diese Menschen Gedanken zu machen“, sagte der 59-Jährige über Hasskommentare nach der Nations-League-Niederlage gegen Griechenland (0:1) in Augsburg und betonte: „Meine Gedanken kriegen sie nicht.“

Klopp kritisiert Hetze in sozialen Medien

Er habe „im normalen Leben für Dummheit wenig Zeit und für die in den Sozialen Medien auch nicht“. Es sei „die große Krux unseres Lebens“, dass das Internet allen eine Plattform gebe: „Wenn man es früher öffentlich machen wollte, musste man einen Lesebrief schreiben. Die Älteren unter uns erinnern sich.“ Heutzutage „hauen die Leute Sachen raus, da hab ich noch gar nicht angefangen zu denken. Das ist Wahnsinn, wenn da sowas war.“

Der Zusammenhalt unter seinen Spielern im Camp „könnte nicht großartiger sein“, führte Klopp aus: „Die Welt dürfte sich ein Beispiel an einer Sportumkleidekabine nehmen. Da wird jeder genau aufgrund der richtigen Tatsachen respektiert und nicht aufgrund der falschen Meinung diskreditiert. Das beste Signal ist, dass es in der Mannschaft kein Thema ist. Das ist ja das Verrückte: In keiner Mannschaft, in keinem Sport ist das ein Thema.“

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