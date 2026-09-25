DFB verkündet Diagnosen bei Musiala und Havertz

Kai Havertz und Jamal Musiala müssen das DFB-Team verletzungsbedingt verlassen. Bei beiden liegt laut Verband eine Muskelverltzung vor.

Jürgen Klopp ist schon nach seinen ersten 90 Minuten als Bundestrainer zu personellen Änderungen gezwungen. Jamal Musiala hat beim Aufwärmen für den Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande (1:1) in Amsterdam einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten, Kai Havertz eine Muskelzerrung, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt gab. Beide stehen nicht mehr für die drei weiteren Länderspiele zur Verfügung.

Klopp reagierte und füllt seinen Kader auf. Er nominierte für das Spiel gegen Griechenland in Augsburg am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) Florian Wirtz und Jonathan Burkardt nach. Beide waren ursprünglich für das dritte und vierte Spiel der ungewöhnlich langen Abstellungsperiode vorgesehen.

Jamal Musiala zog sich einen Muskelfaserriss zu Jamal Musiala zog sich einen Muskelfaserriss zu © IMAGO/Maximilian Koch

Burkardt und Wirtz rücken nach

Dass Musiala und Havertz ausfallen würden, hatte Klopp schon am Donnerstagabend geahnt. „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist und die Jungs relativ zügig wieder einsatzfähig sind. Für das Spiel am Sonntag sind sie wahrscheinlich raus“, hatte er gesagt.

Bei Musiala sei zumindest erfreulich, dass nach dessen Problemen mit temporären Absencen aufgrund einer neurologischen Dysfunktion nun ein fußballspezifischer Ausfall vorliege.

Der Bundestrainer hat auch gegen Griechenland 24 Spieler zur Verfügung, er muss also erneut einen Profi aus seinem Aufgebot streichen. Gegen die Niederlande hatte es Bambasé Conté von der TSG Hoffenheim getroffen, Klopp hat dem Offensivspieler allerdings einen Kaderplatz für Sonntag zugesichert.

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