Jürgen Klopp legt los beim DFB-Team! Sein Debüt als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft feiert er in der Nations League ausgerechnet gegen den ewigen Rivalen Niederlande. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Das ist doch mal ein echter Kracher-Auftakt für Jürgen Klopp bei der deutschen Nationalmannschaft! Sein Debüt als Bundestrainer feiert der 59-Jährige heute beim Duell Deutschland gegen die Niederlande in der Nations League (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Tatsächlich gibt es in Amsterdam sogar ein Doppel-Debüt: Nicht nur Deutschland hat nach dem WM-Debakel einen neuen Coach, Team Oranje, das ebenfalls im Sechzehntelfinale ausschied, steht heute unter neuer Leitung: Xavi übernahm das Amt von Ronald Koeman.

Nations League So verfolgen Sie Niederlande – Deutschland heute LIVE

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: RTL+ Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Wie stellt Jürgen Klopp bei seinem Deutschland-Debüt auf?

Die spannendste Frage im ewigen Kracher ist: Wie stellt Klopp in seinem ersten Spiel als Bundestrainer auf? In elf Tagen warten vier Spiele, in denen er „möglichst viele“ seiner ursprünglich 44 Nominierten im Jobsharing unter Wettkampfbedingungen sehen will. Gegen Oranje besteht sein Kader aus 24 Spielern, wobei Bambasé Conté nicht zum Einsatz kommen wird. Denn es dürfen nur 23 Spieler auf den Spielberichtsbogen.

Klar ist: Joshua Kimmich, da hat sich Klopp unwiderruflich festgelegt, spielt im Zentrum. Dort soll der Bayern-Star ein Ankerspieler sein. „Wenn die Achse wirklich stabil ist“, predigte Klopp, „kann man außenrum auch ein bisschen spinnen und verrückt sein und ganz viel Jugend dazumischen.“

Der Ajax-Torhüter Marc-André ter Stegen, der in Amsterdam ein Heimspiel hat, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung, davor Kimmich, auf der Zehn Jamal Musiala, im Sturm Kai Havertz, das wäre ein solider „Tannenbaum“, meinte Klopp.

DEINE MEINUNG

Jürgen Klopp gibt im Training Anweisungen Jürgen Klopp gibt im Training Anweisungen © IMAGO/Zink

Personal und Aufstellung: Diese Optionen hat Klopp

Wie Klopp die „Äste“ schmückt? Neben Treu bereiten sich auch Hennes Behrens, Younes Ebnoutalib, Yannik Engelhardt und Max Rosenfelder auf ein mögliches Debüt vor. Dass sie in der Johan Cruyff Arena in der Startelf stehen, ist allerdings unwahrscheinlich.

Eher ist mit Felix Nmecha oder Karim Adeyemi zu rechnen. Im Laufe des Spiels sollen mehrere Neulinge ihre Chance bekommen. Für Überraschungen, das bewies Klopp eindrücklich, ist er immer gut.

Jürgen Klopp peitscht Nationalspieler ein: „Gehe für die Jungs durchs Feuer“

„Ich gehe für die Jungs durchs Feuer“, versprach der neue Bundestrainer vor seinem Einstand. Ein „kleines Grillfeuer“ habe er bereits entfacht innerhalb der Nationalmannschaft, witzelte der 59-Jährige, nun will er an jenem Flächenbrand arbeiten, der das ganze Land entflammen soll.

Die Aufbruchstimmung soll beim Kracherstart gegen den Erzrivalen Niederlande sofort zu spüren sein – auch wenn ein „brettharter Gegner“ warte. „Wir wissen gar nicht“, was Oranje plane, meinte Klopp mit Blick auf die ebenfalls erneuerte Elftal unter Chefcoach Xavi, „dass wir guten Fußball spielen wollen“, sei aber klar. Wie genau, wollte er im Vorfeld „ungern“ verraten, „ein bisschen überraschend wollen wir auch noch sein“.

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‚Mit Sport-Informations-Dienst (SID)