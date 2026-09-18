So will Klopp das Wunderkind entfesseln

Bundestrainer Jürgen Klopp will dem Hochtalentierten Florian Wirtz die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten, damit dieser sein Potenzial voll entfalten kann.

Jürgen Klopp will Florian Wirtz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den bestmöglichen Rahmen bieten, damit der Hochtalentierte sein riesiges Potenzial endlich voll und dauerhaft entfalten kann. „Wir müssen dafür sorgen, dass Flo sich bei uns wohlfühlt und einfügen kann in das, was wir von ihm möchten“, sagte der Bundestrainer, „dass wir die ganze Aufmerksamkeit, die durch so einen Riesenwechsel aufkommt, in eine normale Bahn lenken. Bei uns darf er dann hoffentlich einfach Flo sein.“

Wirtz kämpft weiter mit Formkrise

Wirtz sucht seit seinem aufsehenerregenden Wechsel von Bayer 04 Leverkusen zu Klopps Ex-Klub FC Liverpool im Sommer 2025 seine Form, seine zweifellos vorhandene Weltklasse blitzt seither nur sporadisch auf. Auch der Start in die neue Saison, seiner zweiten bei den Reds, verlief holprig.

Jürgen Klopp hofft, dass Florian Wirtz in der Nationalmannschaft sein volles Talent entfalten kann Jürgen Klopp hofft, dass Florian Wirtz in der Nationalmannschaft sein volles Talent entfalten kann © IMAGO/Laci Perenyi

Der erste Austausch mit dem 23-Jährigen sei „sehr gut, sehr angenehm“ gewesen, berichtete Klopp: „Jetzt kennen wir uns. Der erste Schritt ist gemacht. Wir schreiben hier und da, wenn es was zu schreiben gibt, wenn ich ein Spiel gesehen habe, mir was gefallen hat oder aufgefallen ist, dann kann man schon mal eine Nachricht kriegen.“

Klopp rückt Teamleistung in Fokus

Klopp lobte die hohen Laufwerte des Offensivspielers und betonte: „Die Bereitschaft ist absolut da. Wovon wir jetzt einfach mal weg müssen, dass wir besondere einzelne Szenen sehen wollen. Das Mannschaftsspiel muss funktionieren. Wenn das Mannschaftsspiel funktioniert, kann jeder Einzelne glänzen.“

So soll es auch mit Wirtz in Klopps DFB-Elf sein. „Man muss damit zufrieden sein, dass er ein Spiel spielt, in dem er alles gegeben hat, aber keine Torbeteiligung hatte. Einfach dem Jungen das Gefühl geben: Das war heute mehr als in Ordnung. Das hat uns als Mannschaft geholfen. Wir haben 1:0 oder 2:0 gewonnen.“

DEINE MEINUNG

Meist laufe es aber anders. „Und dann sitzen alle Experten der Welt da und diskutieren, warum er immer noch nicht funktioniert hat“, schimpfte Klopp und meinte: „Es gibt genauso viele Gründe, zu sagen: Er funktioniert tadellos. Jetzt machen wir die nächsten Schritte gemeinsam.“

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