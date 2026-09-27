Der Bundestrainer beschreibt aber die Schwierigkeiten auf diesem Weg.

Jürgen Klopp will der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine eigene Identität vermitteln. „Wichtig ist für uns, eine Spielweise zu entwickeln, die es jedem Gegner wahnsinnig schwer macht. Und darauf aufbauend, unsere eigene Qualität sichtbar machen“, sagte Klopp im Gespräch mit der ARD-Sportschau vor seiner Heimpremiere als Bundestrainer am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg gegen Griechenland.

Klopp wirbt erneut um Geduld

Gleichzeitig warb der 59-Jährige erneut um Geduld. „Das ist ein Prozess, das kann ich nicht ändern. Wir befinden uns aber auf einem guten Weg“, sagte der ehemalige Dortmunder und Liverpooler Meistermacher.

Auf Klopp und sein Trainerteam wartet nach dem Debüt in den Niederlanden (1:1) noch viel Arbeit. „Sie waren an dem Abend einen Schritt weiter als wir. Das ist völlig normal“, räumte Klopp mit Blick auf die Partie in Amsterdam ein. Er habe dennoch „viele Schritte in die richtige Richtung gesehen“.

Klopp fordert eigene DFB-Spielidee

Die Spielphilosophie aus München oder Dortmund lässt sich aus Klopps Sicht nicht so einfach auf die DFB-Auswahl übertragen. „Im Verein spricht man unter Umständen eine andere Sprache“, sagte Klopp und ergänzte: „Spanien spielt nicht Barcelona-Fußball oder Madrid-Fußball. Genauso wenig können wir Bayern-, Dortmund-, Stuttgart-, Freiburg- oder Leverkusen-Fußball spielen. Wir müssen einen eigenen Weg finden, auf den wir uns einlassen. Und den dann gemeinsam mit aller Konsequenz durchziehen.“

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