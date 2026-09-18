Mustafi lobt Tresoldi für Entscheidung

Nicolò Tresoldi hat sich noch nicht entschieden, ob er in Zukunft für Deutschland auflaufen möchte. Sein eigener Co-Trainer lobt diese Entscheidung und nimmt dem Stürmer Druck.

Shkodran Mustafi hat sein Verständnis dafür geäußert, dass sich Nicolò Tresoldi noch nicht final entschieden hat, ob er in Zukunft für die deutsche oder die italienische Nationalmannschaft auflaufen will.

„Ich kann ihn verstehen“, sagte Mustafi bei Sky im Vorfeld der Bundesligapartie zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin (JETZT im LIVETICKER). „Ich finde es ehrlicherweise cool vom Spieler, zu sagen: ‚Ich will mich noch nicht festspielen, ich habe mich noch nicht entschieden und entscheide mich deswegen, bei der U21 zu bleiben.'“

Mustafi ist Tresoldis Co-Trainer in der U21 Mustafi ist Tresoldis Co-Trainer in der U21 © IMAGO/DeFodi Images

Tresoldi? „Es bringt nichts, Spieler überreden zu müssen“

Tresoldi, der beim belgischen Spitzenteam Club Brügge unter Vertrag steht, besitzt sowohl die deutsche als auch die italienische Staatsbürgerschaft, hat aber für keines der beiden Länder bisher ein A-Länderspiel absolviert. Für die anstehende Länderspielpause steht er nun im deutschen Kader der U21 – dort ist Mustafi Co-Trainer.

Natürlich habe er ein Interesse daran, dass sich Tresoldi schlussendlich für den DFB entscheiden werde, gestand Mustafi. Druck wollte er dem jungen Stürmer aber keinesfalls machen: „Am Ende ist es seine Entscheidung. Es bringt nichts, einen Spieler überreden zu müssen“, erklärte der Weltmeister von 2014.

Dass sich der 22-Jährige nun erst mal die Tür für beide Nationalteams offen hält, und deshalb bei der U21 bleibt, nötigt Mustafi Respekt ab: „Er hätte auch gar nicht kommen müssen uns sagen können: ‚Ich nehme mir eine Auszeit.‘ Aber er ist Fußballer durch und durch.“ Mustafi selbst kennt die Situation des Stürmers: Der einstige Innenverteidiger hätte auch für Albanien auflaufen können, entschied sich aber für den DFB, mit dem er 2014 in Brasilien Weltmeister wurde.

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Nicolò Tresoldi bleibt zunächst bei der deutschen U21 Nicolò Tresoldi bleibt zunächst bei der deutschen U21 © IMAGO/DeFodi Images

DFB: Das sagt Klopp zu Tresoldi-Entscheidung

Die FIFA-Regularien geben vor, dass ein Spieler, der für mehrere Nationen spielberechtigt und älter als 21 Jahre ist, bei einem Einsatz für die A-Nationalmannschaft festgespielt ist. Sollte Tresoldi also für den DFB debütieren, könnte er seine Entscheidung nicht mehr zugunsten Italiens ändern.

In der laufenden Saison kommt Tresoldi bei Brügge in acht Einsätzen auf fünf Tore, darunter eines in der Champions League. Am Donnerstag war er von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht in den deutschen XXL-Kader für die kommenden Nations-League-Partien berufen worden. Auch er betonte, Tresoldi bei seiner Entscheidung noch Zeit lassen zu wollen.

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